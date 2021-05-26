Крупнейший беларусский авиаперевозчик запретил полеты в Украину

За 4 месяца общий пассажиропоток в наземных пунктах пропуска составил чуть более 190 тысяч.
В 2020 году на границе с Беларусью было оформлено 1 миллион 800 тыс. пассажиров.
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Предыстория:
Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.