Крупнейший беларусский авиаперевозчик запретил полеты в Украину

Беларусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа, деньги за билеты обещают вернуть.

Источник: сайт авиакомпании

Дословно: "В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа".

Детали: Сообщается, что пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.

В авиакомпании напомнили, что срок действия билета составляет 1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных билетов.

По поводу возвращения средств следует обращаться места приобретения авиабилетов.

Для справки: За последнюю неделю, с 17 по 25 мая, было оформлено на авиарейсах в или из Беларуси около 6000 человек.4,5 тысячи из них – в столичных аэропортах.