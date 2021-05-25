Участникам боевых действий передали в собственность 180 тысяч земельных участков – Госгеокадастр

По состоянию на 21 мая 2021 года управления Госгеокадастра в областях передали в частную собственность участникам боевых действий (АТО/ООС) 180 тыс земельных участков общей площадью 261,8 тыс га из земель сельхозназначения госсобственности.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

Отмечается, что выделение земельных участков участникам антитеррористической операции осуществляется на основании ст. 118 Земельного кодекса Украины.

"Территориальные органы Госгеокадастра уже не первый год работают в режиме максимального благоприятствования участникам АТО и членам семей погибших воинов в реализации их конституционного права на получение земли.

Участки предназначены для садоводства, ведения личного сельського хозяйства, индивидуального дачного строительства", - заявили в ведомстве.

"Инициатива относительно первоочередного предоставления земельных участков защитникам Украины - с 2015 года была для Госгеокадастра одной из приоритетных задач. Специалисты службы оказывали военным, участникам боевых действий и их семьям необходимую информацию и помощь в оформлении земельных участков.

Теперь, когда функцию распоряжения землями государственной собственности получают ОТГ, искренне надеюсь, что сотрудничество общин с военными будет не менее плодотворным и результативным", - cказал и.о. главы Госгеокадастра Сергей Завадский.

Экономическая правда