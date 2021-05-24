Ryanair продолжает летать через Беларусь несмотря на принудительную посадку самолета

FlightRadar24

Авиакомпания Ryanair не изменила маршруты своих самолетов и продолжает выполнять рейсы через Беларусь, несмотря на ситуацию с принудительной посадкой ее пассажирского самолета в Минске.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Данные сервиса FlightRadar24 свидетельствуют, что рейс из кипрского города Пафос в Таллинн в понедельник выполняется через воздушное пространство Беларуси.

В понедельник два рейса авиакомпании AirBaltic двинулись в обход воздушного пространства Беларуси после инцидента с принудительной посадкой в ​​аэропорту Минска рейса Ryanair Афины - Вильнюс с оппозиционером на борту.

Венгерская авиакомпания Wizz Air решила направить рейс из Киева в столицу Эстонии в обход воздушного пространства Беларуси.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что обратить в Минск было ближе, чем Вильнюса, не соответствует действительности.

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Европейская правда