СБУ разоблачила ботоферму, которой руководили из России
Киберспециалисты Службы безопасности в Чернигове прекратили деятельность ботофермы с 2,5 тысячами бот-аккаунтами.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Действиями исполнителей дистанционно управляли организаторы с РФ.
Установлено, что через ботоферму злоумышленники распространяли фейковые информацию для создания панических настроений среди населения. В частности, они размещали сообщение для дискредитации украинской власти и призывали к свержению конституционного строя. Также боты публиковали неправдивую информацию о минировании объектов, в том числе критической инфраструктуры.
Исполнители использовали специализированный аппаратно-программный комплекс, через который, в частности, осуществляли сделки в санкционных электронных платежных системах.
Во время обыска по месту жительства организатора, где находилась ботоферма, правоохранители изъяли семь 16-ти канальных GSM-шлюзов, 2 SIM-банки на 128 карточек каждый, 370 сим-карт российского мобильного оператора и 3 ноутбука, через которые руководили телекомоборудованием ботофермы.
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