Очередной спиртзавод третий раз "ушел с молотка" за 83 миллиона

Вишняковское место проведения деятельности в третий раз продали на аукционе за 83,6 млн грн - на этот раз за него были готовы заплатить вчетверо больше стартовой цены.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

В аукционе приняли участие 3 участника, которые увеличили цену в 3,9 раза со стартовых 21,2 млн грн. Победило в конкурсе ООО "Виденський млын", зарегистрированное в Кременчуге.

Вишняковское МПД расположено в селе Вишняки Хорольского района Полтавской области и в городе Хорол. Предприятие имеет все необходимые средства для изготовления спирта.

Победитель также платит гарантийный взнос в размере 2 млн грн, который, в случае отказа от подписания договора, равно перечислят в госбюджет. Заключение договора при этом перейдет к участнику, который занял второе место.

Если и и этот участник откажется от покупки, Вишняковское МПД четвертый раз выставят на аукцион по той же стартовой цене.

Сейчас "Венский мельница" должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и осуществить расчет - после этого процесс приватизации объекта будет считаться официально завершенным.

Напоминаем:

Вешняковская место осуществления деятельности выставили на повторный третий аукцион по неизменной стартовой цене 21,18 млн грн.

Ранее этот актив ГП "Укрспирт" уже дважды выставляли на аукционы. Впервые - в декабре в прошлом, когда со стартовых 22,4 млн грн цена выросла до 234 млн грн. Это стало рекордом в приватизации спиртовых активов.

Второй раз Вешняковская МПД пытались приватизировать в марте. Тогда победитель конкурса предложил вдвое меньше первого аукциона - 101,2 млн грн.

Экономическая правда