В Финляндии из-за забастовки отменены практически все пассажирские поезда

В Финляндии почти все пассажирские поезда государственного перевозчика VR сегодня отменены из-за забастовки машинистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Забастовка влияет и на движение грузовых поездов.

Также все пригородные поезда транспортной компании столичного региона HSL отменены. Их заменили другим транспортом, так как автобусы, которые курсируют на линиях, могут быть перегружены.

Забастовкой машинисты выражают протест против действий работодателя, который, по их мнению, нарушает действующий трудовой договор. Машинисты, в частности, считают, что VR заставляет их работать вне рабочего времени.

VR и организация работодателей Palta считают забастовку незаконной.

Забастовка продлится сутки. Машинисты вернутся к работе в субботу утром.

Европейская правда