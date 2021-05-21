Фонду гарантирования разрешат подавать иски в интересах кредиторов проблемных банков

Верховная Рада в первом чтении приняла изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца.

За соответствующий законопроект №4547 проголосовали 267 народных депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 128 УПКУ в части введения норм, которые предоставят Фонду возможность подавать гражданские иски в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным статьей 77 Закона "О банках и банковской деятельности".

Речь идет о требованиях, которые акцептированы Фондом гарантирования вкладов физических лиц и статусе гражданского истца, который сохраняется за ним после прекращения неплатежеспособного банка или банка, по которому было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным статьей 77 Закона "О банках и банковской деятельности", как юридического лица.

Ожидается, что принятие этого законопроекта будет способствовать сохранению активов, предотвращению потери имущества банка, защите прав кредиторов (бывших кредиторов) банков, которые выводятся с рынка, относительно удовлетворения требований кредиторов в процессе вывода банков с рынка, после завершения процедуры ликвидации банков, за счет средств лиц, причинивших вред кредиторам или банку и лиц, в результате таких действий получивших имущественную выгоду.

Экономическая правда