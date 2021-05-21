"Северный поток-2": в Сенат США внесли законопроект о санкциях

14 республиканцев внесли в Сенат США законопроект о восстановлении санкций против всех участников строительства трубопровода "Северный поток-2".

Источник: The Hill, Укринформ

Дословно: "Закон о Защите нашего благосостояния путем расширения санкций против РФ восстановить ограничения против компании (Nord Stream 2 AG), которая стоит за газопроводом, ее гендиректора Маттиаса Варнига, а также распространить их на субподрядчиков от любой организации, работающей на газопроводе".

Детали: В заявлении соавторы законопроекту называют "ошибочной" стратегию Байдена о частичных санкциях против российского газопровода и призывают немедленно остановить проект.

Что было раньше:

СМИ со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщали, что Штаты могут отменить санкции против компании-оператора строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG, чтобы "не разрывать отношения с Германией".

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты намерены противостоять попыткам Москвы подорвать коллективной безопасности трансатлантического сообщества, в частности, с помощью проекту газопровода "Северный поток-2".

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что трубопровод "Северный поток-2" - это плохая сделка, которая угрожает безопасности Украины и союзников НАТО.

Соединенные Штаты не будут вводить санкций в отношении компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя, ведь отказ от санкций "отвечает национальным интересам" США, сенаторы считают такое решение "ошибочным".

Украинская правда