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На "карантинные" выплаты направлено уже 1,4 миллиарда

Четверг, 20 мая 2021, 18:28
 

По состоянию на 20 мая на выплаты для предпринимателей и наемных лиц, чья деятельность была приостановлена вследствие усиления карантинных ограничений, направлено уже 1,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Речь идет о выплатах объемом 8000 гривен для ЧП и наемных работников, которые понесли убытки от карантина в "красных" зонах. Финансовую помощь могли также получить ФЛП-пенсионеры и ФОТ с инвалидностью, освобожденных от уплаты ЕСВ.

Напоминаем:

По состоянию на 15 мая на выплаты для предпринимателей и наемных работников, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина пошел 1 млрд гривен.

ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс грн - сделать это можно через онлайн-сервис Дия. Заявки принимаются до 18 мая включительно.

Экономическая правда

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Пенсионный фонд карантин

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