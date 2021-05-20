Декларирование граждан: итоги проведения кампании (укр)

"Столичною податковою систематично проводиться аналіз показників поданих декларацій про доходи, отримані громадянами впродовж 2020 року. Загалом, протягом січня – квітня 2021 року, кияни задекларували близько 40,4 млрд грн доходу та мають сплатити до бюджету понад 958,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та більш ніж 149,8 млн грн військового збору" - повідомляє прес-служба.

Зазначається, що близько 56% всіх декларацій про майновий стан і доходи подані жінками. Серед декларантів із мільйонними доходами переважають чоловіки – їх 62%.

Наймолодшою киянкою серед тих, хто значиться у цьогоріч поданих деклараціях про майновий стан і доходи є 1-річна мешканка Оболонського району столиці, яка отримала спадок у сумі 190,4 тис. гривень. Найстарший декларант – 96-річний мешканець Солом’янського району, який також отримав дохід у вигляді спадщини на суму майже 2 млн гривень.

Найбільша кількість мільйонерів проживає у Печерському – 19 % від загальної кількості (668 осіб), Шевченківському – 16 % (549 осіб) та Голосіївському – 11 % (385 осіб) районах столиці.

Найбільша сума доходу, яка була задекларована у цьому році, складає 3,9 млрд гривень.

Найбільшу суму податків до сплати в бюджет узгоджено мешканцем Шевченківського району столиці. Йому належить сплатити – 66,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 11,1 млн грн військового збору.