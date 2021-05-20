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Рада обратится в Конгресс США о санкциях за строительство "Северного потока-2"

Четверг, 20 мая 2021, 16:30
 

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету рассмотреть проект постановления об обращении парламента к Палате представителей и Сенату Конгресса США по внедрению санкций из-за строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом Разумков сообщил на пленарном заседании парламента в четверг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Сейчас готовится ... проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Палате представителей и Сенату Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем внедрения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2", - сообщил Разумков.

Спикер поручил профильному комитету ВР в четверг провести заседание и подготовить этот проект постановления к рассмотрению на заседании парламента 21 мая после "часа вопросов к правительству".

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

В то же время Госдепартамент США предложил ввести санкции в отношении четырех российских кораблей, участвующих в строительстве "Северного потока-2", и четырех связанных с проектом компаний.

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Украинская правда

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Рада Северный поток

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