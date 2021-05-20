Зеленский: Мы не хотим убить крупный бизнес, мы убиваем влияние олигархической системы

Президент Владимир Зеленский заявил, что закон о деолигархизации почти готов, по его словам, он появится на следующей неделе.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Зелинского, в частности, спросили о законе о деолигархизации, считает ли он, что закона достаточно для борьбы с олигархами, и как СНБО насчитало именно 13 олигархов.

"Называть их фамилии (13 олигархов - ред.) не буду, не боюсь никого. 13 - это по информации секретаря СНБО", - ответил Зеленськкий.

"Этого закона до сих пор нет, потому что мы детально подходим к каждой норме этого закона. Закон почти на 100% готов, но есть несколько важных деталей, я думаю, что он появится на следующей неделе", - сказал также президент.

"Главный смысл и главная философия закона (о деолигархизацие - ред.), и это моя философия - мы не хотим убить крупный бизнес, но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране.

Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть, но если это произойдет, то эти люди получат билет под названием "олигарх". Они появятся в специальном реестре. И тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов, которые у них находятся за рубежом", - пояснил он.

"И они все понимают, что цена их активов, в Украине, что за рубежом, будет уменьшена. Не благодаря санкциям, а благодаря появлению такого понятия на законодательном уровне как "олигар ". И это я считаю самое главное - никто никого не убивает.

Согласно закону им будет предоставлено время избавиться всего этого воздействия. Даже мы им покажем, как это можно сделать. Тупика для них не будет ", - добавил Зеленский.

Напомним:

15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в законопроекте будет 7 критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что закон об олигархах будет учитывать опыт США.

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны считает, что к олигархам можно отнести 13 человек.

Экономическая правда