Страховая компания ARX успешно завершила первый квартал 2021

Компания ARX подвела итоги первого квартала. Сумма собранных страховых премий составила 689,7 млн грн, что на 10 % больше показателей прошлого года.

Сумма страховых возмещений клиентам составила около 294 млн гривен, что на 11% больше, чем в прошлом году. Количество договоров за данный период превысило 534 тысячи , что на 8 % превышает количество за аналогичный период 2020 года.

В сегменте КАСКО, в котором компания лидирует уже 12 лет, сумма страховых премий за 1-й квартал составила около 406 млн гривен. Это на 32 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Доля продукта в портфеле компании составляет 59%.

Рейтинг "ТОП-100. Рейтинг крупнейших" назвал ARX "Лучшей страховой компанией" по продукту КАСКО. В первом квартале 2021 компания получила золотой знак качества по показаниям сервиса обратной связи TCF – Transperent Customer Feedback. Сервис применим к продукту "Каско. Все включено".

В сегменте ОСАГО (Автогражданка) сумма собранных премий составила более 51 млн. гривен, что на 12% больше, чем в 2020. Компания предлагает 5 видов программ ОСАГО, в том числе и инновационную "Автогражданку Смарт", приобретая которую водители могут получить до 25 % скидки.

В добровольном медицинском страховании сумма собранных премий превысила 118 млн гривен, в страховании имущества — 75 млн гривен.

По итогам 2020 года в рейтинге "Финансовый оскар" страховая компания ARX названа "Самой профессиональной страховой компанией" Украины.