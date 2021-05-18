Увольнение министров: Рада вне очереди соберется во вторник

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в 16:00 18 мая, чтобы рассмотреть вопросы об увольнении трех министров.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков в Facebook

Прямая речь: "Подписал распоряжение о проведении сегодня внеочередного заседания в 16:00".

Детали: На заседании рассмотрят вопросы об увольнении министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министра инфраструктуры и министра здравоохранения.

Предыстория:

Ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 18 мая для рассмотрения заявлений об отставке трех членов Кабинета министров.

20 мая Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание для рассмотрения вопросов по поводу получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда.

Украинская правда