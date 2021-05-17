Компании Ахметова могли находиться в сговоре на тендерах Укрзализныци на 7 миллиардов

Ряд компаний, связанных с олигархом Ринатом Ахметовым, могли находиться в сговоре при участии в тендерных закупках Укрзализныци на сумму 7 млрд грн - соответствующее заявление подано в Антимонопольный комитет.

Об этом сообщает "Лига антитраста".

Эксперты отмечают, что семь фирм за последние 5 лет одержали победу в тендерах Укрзализныци на общую сумму более 7 млрд грн. С соответствующими данными "Лига" обратилась в АМКУ для проведения расследования.

Речь идет о компании "Метинвест-СМЦ", "МД Групп", "Сота Украина", "Альфа-Металл-Компани", "металлоцентр Коммерс", "УТМК", "ТД" Нежинский механический завод ".

Все они, часто в один день, получали справки о статусе дилера холдинга "Метинвест". Подавали предложения на тендерах с разницей в несколько минут / часов. Следовательно, средняя экономия на этих закупках не превышала 1,5%, говорят эксперты.

Отмечается, что все компании связаны дилерским договорам с предприятиями "Метинвест". Также, "МД Групп" совместно с "Метинвест" являются соучредителями ОАО "КБУ тепловых сетей", а один из основателей "МД Групп" также с "Метинвестом" спивволодие ОАО "Запорожсталь".

Эта же "МД Групп" чаще всего выступала конкурентом "Метинвест-СМЦ" - 112 раз. Две фирмы заключали договоры страхования по тендерного обеспечения с одной страховой компанией в один день и осуществляли за ними оплату в один день.

"Сота Украина" в одних тендерах давала справку о положительном опыте выполнения аналогичных контрактов от "МД Групп", а в других эти компании выступали в роли конкурентов. Во многих тендерах "формальный конкурент" даже не загружал большинства документов, то есть не собирался выигрывать тендер.

В случае подтверждения нарушения участникам заговора грозит штраф до 10% дохода за предыдущий год и запрет участия в тендерах в течение трех лет.