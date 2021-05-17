ТАСКОМБАНК выступил андеррайтером закрытого выпуска ценных бумаг серии А

21 апреля 2021 Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала результаты закрытого выпуска облигаций ООО "ТАС-ЭНЕРГИЯ" на 20 млн грн.

ООО "ТАС-ЭНЕРГИЯ" зарегистрировало в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) итоги закрытого выпуска облигаций серии А номинальной стоимостью 20 млн грн и привлекло 20 118 400,00 грн дополнительного капитала.

ТАСКОМБАНК сопровождал выпуск и размещение ценных бумаг, обеспечивая соблюдение процедур и скорость заключения сделок.

Согласно Решению о выпуске срок обращения выпуска серии А - 5 лет. По облигациям предусмотрена ежегодная оферта - возможность досрочного выкупа.

Номинальная ставка в первый год обращения облигаций установлена ​​в размере 12% годовых с ежегодным пересмотром на уровне не менее 1/2 учетной ставки НБУ и не более трехкратной учетной ставки Национального банка Украины, действующей на дату установления новой процентной ставки.

ТAS ENERGY входит в группу компаний TAS Group (Группа "ТАС"). Эмитент осуществляет лицензированную деятельность по поставке природного газа по всей территории Украины и ориентирован на потребителей независимо от объемов потребления. Компания поставляет как украинский газ, так и импортированный из стран ЕС.

В января 2019 года Эмитент впервые за последние 15 лет совершил экспорт природного газа в Европу через ГИС Будинце в направлении Словакии. Покупателем выступила компания UK METALEX LIMITED. В 2019 году ООО "ТАС ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ" стала лучшей компанией года в своей области

Также напоминаем, что в обращении находятся облигации ТАСКОМБАНКА серий F, G, I и J общим объемом 400 млн грн. Облигации серий G, I, J стали первыми в истории Украины облигациям, выпущенными по правилам, адаптированным к стандартам ЕС, пока доступны для приобретения на вторичном рынке - как биржевом, так и внебиржевом.

По данным фондовой биржи ПФТС, облигации ТАСКОМБАНКА являются наиболее ликвидными корпоративными облигациями. ТАСКОМБАНК, как эмитент, сегодня имеет возможность заключать сделки со своими облигациями на бирже напрямую, что обеспечивает высокую скорость совершения сделок и размещения средств инвестора.

Этот инструмент предполагает конкурентные условия доходности по сравнению с депозитными процентами на срок от 1 дня до 1 года.

АО "ТАСКОМБАНК". Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011.