Украина приглашает американских бизнесменов к участию в концессионных проектах – министр

Американские бизнесмены проявляют заинтересованность в участии в инвестиционных проектах в Украине - в правительстве надеются, что компаний будет больше.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время онлайн-конференции "Украина в Вашингтоне" 13 мая, передает Правительственный портал.

"Стороны обсудили перспективы сотрудничества в развитии инфраструктуры Украины.

Министр также напомнил, что в 2019 году в Украине был принят закон о концессии", - говорится в сообщении.

"Мы решили, что все, чем может управлять частный сектор в области инфраструктуры, должно быть передано в управление частным предприятиям, поскольку они делают это более эффективно, чем государство", - сказал министр.

По его словам, в прошлом году в Украине было реализовано два концессионных проекта в портах Ольвия и Херсон. Сейчас идет работа над запуском концессионного проекта по управлению морским торговым портом "Черноморск".

Рассматриваются также концессионные проекты по пассажирскому комплексу в порту Одессы, причалов Бердянского морского порта и порта в Измаиле.

Кроме портов, по словам Криклия, концессионные проекты предлагаются для развития железнодорожного транспорта. В частности, речь идет о вокзалах в Киеве, Днепре, Хмельницком, Виннице, Николаеве, Львове, Одессе и Чопе, которые могут стать торгово-развлекательными центрами с развитой системой транспортного сообщения.

"Совместно с ЕБРР Мининфраструктуры завершает работу над концессионным проектом реконструкции и строительства шести участков шоссейных дорог длиной 1400 км за счет как бюджетных средств, так и частных инвестиций", - добавил Криклий.

В правительстве добавили, что Украина также работает с международными партнерами над преектамы передачи в концессию аэропортов в Черновцах, Виннице, Херсоне и Киеве.

Напоминаем:

20 августа 2020 года было объявлено старт концессионного проекта в порту Черноморская.

Возможностью взять в концессию ГП "Морской торговый порт Черноморск" интересуются потенциальные инвесторы из Азербайджана, Грузии, Турции, Болгарии и Норвегии.

Завершились работы над предварительным технико-экономическим обоснованием (пре-ТЭО) по проекту концессии двух терминалов и паромного комплекса в порту "Черноморск", Мининфраструктуры готовится к заключению договора для подготовки ТЭО.

Экономическая правда