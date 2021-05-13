Обыски в столице продолжаются: на этот раз пришли в "Киевпастранс" и метрополитен

Прокуратура вместе с фискалами пришли с обысками к коммунальным предприятиям "Киевпастранс", "Киевский метрополитен" и к коммерческим структурам.

Источник: Государственная фискальная служба, Киевская городская прокуратура

Детали: Отмечается, что обыски в "Киевпастрансе" и у подрядного предприятия проводятся в деле уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и присвоении бюджетных средств.

По версии следствия, должностные лица коммунального предприятия вместе с подрядчиком в 2020 году присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы. А подрядчик вроде уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Именно поэтому правоохранители ищут документы, которые могут свидетельствовать о правонарушении.

В то же время в "Киевском метрополитене" обыски продолжаются по делу уклонения от уплаты налогов на 9 миллионов гривен при строительстве Сырецко-Печерской линии метрополитена.

Следствие считает, что подрядчик, "Киевметрострой", заказывал работы по ремонту оборудования в общества, которое полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности.

В прокуратуре отмечают, что "Киевметрострой" еще и сдавало в аренду аффилированному предприятию собственные производственные мощности, на которых фактически самым коммунальным предприятием изготовлялись железобетонные конструкции, а бюджетные средства перечислялись на аффилированное предприятие.

Что предшествовало: В этот же день КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" просят столичную власть поддержать предприятия во время пандемии – выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Обоснованная цена поездки в метро составляет 21 гривну.

Предыстория:

Украинская правда