Госорганы Украины все еще зависимы от программного обеспечения из России – СБУ

Илья Витюк Youtube

В Украине необходимо срочно обновить стандарты построения информационных систем органов государственной власти из-за зависимости от программного обеспечения из России.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на выступление начальника управления Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны"

Прямая речь: "Это очень важно, потому что одной из главных проблем на сегодняшний день является то, что со времени обретения независимости Украиной информационные системы государственных органов у нас строились без каких-либо конкретных стандартов и требований – на программном обеспечении сомнительного происхождения иногда из Российской Федерации, за что сегодня приходится очень дорого платить".

Детали: По словам Витюка, сейчас Государственная служба связи и защиты информации совместно с СБУ разрабатывает стандарты построения информационных систем органов государственной власти.

В то же время он отметил, что эта проблема будет решаться долго, поскольку требует значительных ресурсов – человеческих, финансовых и времени.

Витюк пояснил, что речь идет как о создании новых систем, так и "приведении к нормальному виду" уже имеющихся.

По его словам, это очень важно поскольку сегодня удельный вес кибершпионажа и кибертерроризма как инструментов гибридной войны во всем мире уже "пересек границы критического и продолжает расти".

Предыстория:

Ранее СБУ заявила, что в прошлом году нейтрализовала 600 кибератак и киберинцидентов на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры.

Украинская правда