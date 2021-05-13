В Италии Google оштрафовали на 100 миллионов евро за злоупотребления на рынке

В Италии регулятор оштрафовал техгиганта Google на 102 миллиона евро за злоупотребление монопольным положением - компания в течение двух лет ограничивала конкуренцию в пользу Google Maps.

Об этом сообщает Reuters.

Итальянский регулятор заявил, что Google имеет доминантную позицию на рынке через установленный на смартфоны с операционной системой Android маркетплейс Google Play.

Благодаря ему пользователи могут загружать другие приложения на свои смартфоны. В то же время, Google имеет возможность контролировать, сколько людей увидят отдельное приложение - то есть, влиять на охват.

Кроме того, около трех четвертых населения страны используют именно смартфоны на операционной системе от Google, добавил регулятор.

Google не позволил приложению для электромобилей JuicePass работать на Android Auto, что позволяет использовать программы во время управления автомобилем. Благодаря JuicePass пользователи могут найти на карте зарядные станции для электрокаров и просматривать информацию о них.

Таким образом компания ограничивала работу JuicePass в пользу собственного Google Maps в течение двух лет, в результате чего поставил под угрозу способность компании-разработчика Enel X создавать клиентскую базу.

Как добавил регулятор, такое поведение может негативно повлиять на развитие рынка электромобилей и их использование в определяющий для этого момент. Кроме штрафа, Google обязали разрешить работу JuicePass на Android Auto.

Экономическая правда