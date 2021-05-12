НАБУ объявило в розыск фигурантку дела о растрате 8 миллиардов Приватбанка

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Елену Бичихину, экс-главу департамента финансового менеджмента Приватбанка - ее подозревают в растрате 8,2 миллиарда гривень Приватбанка.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро.

"НАБУ разыскивает экс-главу одного из департаментов ПАО КБ "ПриватБанк", которая является подозреваемым в уголовном производстве № 12017040000000531 по факту растраты 8,2 млрд грн "ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

В марте подозрения по факту растраты 8,2 млрд грн Приватбанка получили еще три топ-чиновника финучреждения. Среди тех, кто получил подозрения - экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет.

Вскоре ВАКС по этому эпизоду назначил бывшей заместительнице главы правления ПриватБанка Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде 50 млн грн залога.

Генпрокурорка Ирина Венедиктова ранее объясняла обстоятельства эпизода растраты 8,2 млрд грн средств банка.

По ее словам, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они "приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка". Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.

Сама Елена Бычихина вместе с Александром Дубилетом ранее получили подозрения по другому эпизоду дела, а именно растраты 136 млн грн средств банка.

Экономическая правда