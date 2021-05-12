К "нулю отходов": Еврокомиссия одобрила ключевой документ в рамках "Зеленого курса"

Еврокомиссия одобрила план действий "К нулевому загрязнению воздуха, воды и почв" - один из ключевых документов в рамках Европейского зеленого курса.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Документ определяет политики по ряду направлений, чтобы к 2050 году снизить уровень загрязнения до такого, что больше не будет вредным для здоровья человека и экосистем.

Согласно плану действий, к 2030 году предполагается, среди прочего:

- улучшение качества воздуха, чтобы на 55% снизить количество связанных с этим преждевременных смертей;

- уменьшение загрязнения мусором и пластиковыми отходами морских вод на 50% и загрязнения микропластиком - на 30%;

- сокращение использования пестицидов на 50%;

- уменьшение на четверть количества экосистем в ЕС, где загрязнение воздуха представляет угрозу для экосистем;

- уменьшение на 30% доли людей, которые постоянно страдают от шума транспорта;

- сокращение объемов отходов, в частности окончательных отходов - на 50%.

Кроме того, в документе говорится о приближении стандартов качества воздуха к последним рекомендациям ВОЗ, пересмотре стандартов качества воды, обновлении значительной части законодательства ЕС по отходам, чтобы адаптировать их к принципам "циклической" экономики, запуске научных платформ для поиска экологических решений, ограничении экспорта из ЕС продукции и отходов с токсичными составляющими, которые затем загрязняют окружающую среду в третьих странах, жестком надзоре за соблюдением экологического законодательства.

По данным последнего отчета Европейского агентства по окружающей среде, именно загрязнение воздуха является причиной преждевременной смерти в ЕС около 400 000 человек ежегодно, в том числе от онкозаболеваний.

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Европейская правда