Укрзализныця восстанавливает сообщение Львов - Ровно

Укрзализныця с 9 апреля восстанавливает региональное пассажирское сообщение Львов - Ровно.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезда будут курсировать с остановками на станциях Подзамче, Броды, Дубно и Здолбунов.

Поезд № 804/803 сообщением Ровно - Львов будет отправляться со ст. Ровно в 06:45, Здолбунов 06:58-07:00, Дубно 07:32-07:34, Броды 08: 16-08:18 Подзамче 09:22-09:23, будет прибывать во Львов в 09:35.

Поезд № 806/805 сообщением Львов - Ровно отправляться из Львова в 16:31, Подзамче 16:41-16:42, Броды 17:44-17:46, Дубно 18:26-18:28, Здолбунов 19:01-19 :03, будет прибывать в Ровно в 19:16.

Экономическая правда