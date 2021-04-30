Кабмин определил, сколько дивидендов перечислят в бюджет Приватбанк и Ощадбанк

Кабмин установил норматив отчисления 80% чистой прибыли Приватбанка и 30% - Ощадбанка на выплату дивидендов в госбюджет.

Об этом говорится в распоряжениях правительства № 390-р и № 391-р от 28 апреля, опубликованных на Правительственном портале.

В частности, правительство утвердило годовой отчет Приватбанка за 2020 год.

Также Кабмин утвердил такое распределение чистой прибыли банка за прошлый год и размер годовых дивидендов, которые направляются:

80% чистой прибыли в размере 19,4 млрд грн - на выплату дивидендов в государственный бюджет;

5% чистой прибыли в размере 1,22 млрд - в резервный фонд;

15% чистой прибыли в размере 3,65 млрд грн - на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Также Кабмин утвердил годовой отчет Ощадбанка за 2020 год, а также - следующее распределение чистой прибыли банка и размер годовых дивидендов, которые направляются:

30% чистой прибыли в размере 832,897 млн грн - на выплату дивидендов в государственный бюджет;

5% чистой прибыли в размере 138,8 млн в резервный фонд;

65% чистой прибыли в размере 1,8 млрд грн - на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Экономическая правда