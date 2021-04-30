Укрзализныця начала электрификацию пути в направлении границы с Польшей

АО "Укрзализныця" начала электрификацию пути в направлении Ковель - Изов - Госграница, этот проект позволит увеличить экспортный потенциал Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Сейчас это один из самых масштабных и важных проектов, что позволит увеличить экспортный потенциал нашей страны. Кроме того, электрификация железной дороги является актуальной на фоне роста цен на дизельное топливо, а также это энергонезависимость страны", - отметил и.о. главы УЗ Иван Юрик.

Благодаря электрификации Укрзализныця сможет увеличить на участке вес грузовых поездов с 4600 до 6000 тонн, повысить ее пропускную способность и сократить сроки доставки грузов.

На участке также реконструируют более 11 км путей, осуществят капремонт более 7 км путей и средний ремонт почти 6 км. Железнодорожники дополнительно отремонтируют 6 платформ и 18 служебных зданий.

Юрик добавил, что годовой экономический эффект оценивается в 200 млн грн, а также проект позволит уменьшить объемы выбросов вредных веществ в атмосферу на 12 000 тонн в год и уменьшит уровень шума.

Основным грузопотоком по этому направлению является экспортное железорудное сырье, следующее из предприятий региона Кривого Рога на металлургические предприятия в Польше. Сейчас маршрут этого грузопотока проходит электрифицированными направлениям до станции Ковель, а дальше груз перевозится на дизельной тяге по направлению Ковель - Изов - Госграница, что является наиболее затратной частью этого маршрута.

Так, проект позволит увеличить перевозки в Польшу и увеличить транзитный потенциал Украины, что "положительно отразится на доходной части компании и экономике страны в целом".

Напоминаем:

В 2019 году сообщалось, что АО "Укрзализныця" проводит подготовку к электрификации участка Ковель - Изов - Госграница, что упростит экспорт железной руды из Украины в Польшу.

Экономическая правда