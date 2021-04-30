Тест: Какие маски лучше защищают от грязного воздуха и вирусов?

Исследователи обнаружили, что хлопчатобумажные маски почти не защищают носителя от пыли и вирусов, а вот недорогие медицинские действительно дают определенный эффект.

Перед выходом столицы из карантина киевские исследователи решили проверить эффективность различных защитных масок.

Узнавали, какой материал лучше задерживает сверхмелкие частички, которые из воздуха попадают в организм человека – в кровь через сосуды. Эксперимент провели в рамках проекта мониторинга качества воздуха ЛУН Місто Air.

Тесту подвергли популярные среди киевлян маски: с уровнем защиты FFP2 украинского и британско-американского производства, отечественную FFP3, белую и голубую медицинские, хлопчатобумажную и полиуретановую маски.

Небольшой спойлер: последнюю просто сняли с эксперимента, потому что она не только не останавливала микрочастицы, но еще и продуцировала какие-то новые.

"За последний год наша жизнь кардинально изменилось – мы вынуждены носить маски ежедневно, чтобы защитить себя и окружающих. Однако как выбрать реально эффективную маску? Поиск ответа на этот вопрос побудил нас провести эксперимент", – рассказывает участник команды ЛУН Місто Air, кандидат физико-математических наук, ФРЭКС КНУ Шевченко Вячеслав Борецкий.

Для эксперимента задействовали герметичный бокс, в который вставили два кулера – один на втягивание воздуха, второй на выдувание, чтобы образовалась тяга. Внутри и снаружи бокса поставили станции измерения качества воздуха ЛУН Місто Air, которые фиксировали количество РМ-частиц в воздухе. На кольцо с фиксатором по очереди надевали маски.

По результатам исследования наиболее эффективными, среди протестированных масок, оказались FFP2 (Великобритания, США) и FFP2 (Украина). Они очищали воздух от частиц (в том числе размером до 1 микрона, размер вирусов в этом диапазоне) на 90-99%.

FFP3 справилась с задачей на 53-68% в зависимости от размера частиц, медицинские белая и голубая – эффективны на 32-42%. Хлопчатобумажная не справилась с задачей. А полиуретановая, как уже отмечалось ранее, даже продуцировала какие-то частицы.

Детали об эксперименте – misto.lun.ua/test-of-masks

Видео об эксперименте с комментариями специалистов:

Детали о ЛУН Місто Air – misto.lun.ua/air-about