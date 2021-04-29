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ЕС приветствует принятие закона о земельной децентрализации

Четверг, 29 апреля 2021, 14:05
 

Представительство Евросоюза в Украине поздравило принятие Верховной Радой закона о земельной децентрализации и ожидают старта земельной реформы с 1 июля.

Об этом Представительство ЕС сообщило в Twitter.

"Значительный шаг к земельной реформе - одной из ключевых в Украине. С нетерпением ожидаем принятия дополнительного законодательства для внедрения земельной реформы с 1/07 ", - сообщили в Представительстве.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 28 апреля во втором чтении и в целом приняла закон №2194 о проведении земельного децентрализации - он является ключевым для проведения земельной реформы и регулирует передачу земель "на места" общинам.

В 2021 году также возобновили работу Минагрополитики, перед которым стоят 2 важные задачи - запуск рынка земли с 1 июля и реализация масштабной программы по строительству системы орошения.

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Экономическая правда

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Евросоюз земельная реформа Верховная рада законодательство

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