ЕС приветствует принятие закона о земельной децентрализации
Представительство Евросоюза в Украине поздравило принятие Верховной Радой закона о земельной децентрализации и ожидают старта земельной реформы с 1 июля.
Об этом Представительство ЕС сообщило в Twitter.
"Значительный шаг к земельной реформе - одной из ключевых в Украине. С нетерпением ожидаем принятия дополнительного законодательства для внедрения земельной реформы с 1/07 ", - сообщили в Представительстве.
🇺🇦Вітаємо прийняття Закону №2194 @ua_parliament про вдоскон. системи управління і дерегуляцію у сфері земельних відносин.
Значний крок до земельної реформи - однієї з ключових в 🇺🇦.
З нетерпінням очікуємо ухвалення додаткового з-тва для впровадження земельної реформи з 1/07 https://t.co/4NdwojxcBB
— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 29, 2021
Напоминаем:
Верховная Рада на заседании 28 апреля во втором чтении и в целом приняла закон №2194 о проведении земельного децентрализации - он является ключевым для проведения земельной реформы и регулирует передачу земель "на места" общинам.
В 2021 году также возобновили работу Минагрополитики, перед которым стоят 2 важные задачи - запуск рынка земли с 1 июля и реализация масштабной программы по строительству системы орошения.
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Экономическая правда
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