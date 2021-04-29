ЕС приветствует принятие закона о земельной децентрализации

Представительство Евросоюза в Украине поздравило принятие Верховной Радой закона о земельной децентрализации и ожидают старта земельной реформы с 1 июля.

Об этом Представительство ЕС сообщило в Twitter.

"Значительный шаг к земельной реформе - одной из ключевых в Украине. С нетерпением ожидаем принятия дополнительного законодательства для внедрения земельной реформы с 1/07 ", - сообщили в Представительстве.

🇺🇦Вітаємо прийняття Закону №2194 @ua_parliament про вдоскон. системи управління і дерегуляцію у сфері земельних відносин.

Значний крок до земельної реформи - однієї з ключових в 🇺🇦.

З нетерпінням очікуємо ухвалення додаткового з-тва для впровадження земельної реформи з 1/07 https://t.co/4NdwojxcBB — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 29, 2021

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 28 апреля во втором чтении и в целом приняла закон №2194 о проведении земельного децентрализации - он является ключевым для проведения земельной реформы и регулирует передачу земель "на места" общинам.

В 2021 году также возобновили работу Минагрополитики, перед которым стоят 2 важные задачи - запуск рынка земли с 1 июля и реализация масштабной программы по строительству системы орошения.

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Экономическая правда