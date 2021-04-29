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Найем покидает Укроборонпром: сократили должность

Четверг, 29 апреля 2021, 13:33
 

Мустафу Найема сократили с должности заместителя генерального директора по управлению активами Укроборонпрома.

Источник: Укроборонпром, Найем в Facebook

Дословно: "Заместитель генерального директора по управлению активами Мустафа Найем оставляет ГК "Укроборонпром". С целью оптимизации организационной структуры Концерна должность заместителя генерального директора по активов будет ликвидированf. В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%".

Прямая речь Найема: "После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу".

Детали: Экс-нардеп перечислил, чего ему с коллегами удалось достичь за почти два года пребывания в должности: начало реформирования концерна, передача Фонду госимущества 17 предприятий, которые потеряли значение для оборонки, инвентаризация всех объектов права интеллектуальной собственности и т.д.

Найем отметил, что уходит с поста без "камня за пазухой" и будет продолжать болеть за реформу концерна.

  • Народный депутат Верховной Рады 8 созыва Мустафа Найем был назначен на должность заместителя гендиректора государственного концерна "Укрборонпром" в ноябре 2019 года. Он отвечал за направление связей с органами государственной власти, а также с профильными неправительственными организациями и международными партнерами концерна.
  • Осенью 2020 года Найем возглавил направление работы с активами предприятий и мониторинга государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна.

Украинская правда

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Укроборонпром

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