Для "Укрзализныци" будут искать постоянного главу правления
Набсовет "Укрзализныци" приняла решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного главы правления компании.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Наблюдательный совет принял решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного главы правления АО "Укрзализныця "и с этой целью поручил правлению осуществить подготовительные действия для привлечения профессионального консультанта по отбору персонала", - говорится в сообщении.
Напомним:
Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака, и.о. главы правления стал Иван Юрик.
Наблюдательный совет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления компании, этот вопрос будет рассмотрен на Кабмине.
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривает возможность отстранения председателя правления компании Владимира Жмака.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua