Для "Укрзализныци" будут искать постоянного главу правления

Набсовет "Укрзализныци" приняла решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного главы правления компании.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Наблюдательный совет принял решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного главы правления АО "Укрзализныця "и с этой целью поручил правлению осуществить подготовительные действия для привлечения профессионального консультанта по отбору персонала", - говорится в сообщении.

Напомним:

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака, и.о. главы правления стал Иван Юрик.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления компании, этот вопрос будет рассмотрен на Кабмине.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривает возможность отстранения председателя правления компании Владимира Жмака.

Экономическая правда