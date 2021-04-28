Все разделы
Укр / Рус

Для "Укрзализныци" будут искать постоянного главу правления

Среда, 28 апреля 2021, 17:10
 

Набсовет "Укрзализныци" приняла решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного главы правления компании.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Наблюдательный совет принял решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного главы правления АО "Укрзализныця "и с этой целью поручил правлению осуществить подготовительные действия для привлечения профессионального консультанта по отбору персонала", - говорится в сообщении.

Напомним:

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака, и.о. главы правления стал Иван Юрик.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления компании, этот вопрос будет рассмотрен на Кабмине.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривает возможность отстранения председателя правления компании Владимира Жмака.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
Правительство призвали уволить весь топ-менеджент УЗ и набсовет 30 апреля 2021, 18:57
Укрзализныця начала электрификацию пути в направлении границы с Польшей 30 апреля 2021, 14:13
УЗ заявила о срыве плана критических закупок, проведут проверку 29 апреля 2021, 14:49
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!