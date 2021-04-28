Испания готовится открыться для иностранных туристов в июне

Испания заявила, что надеется открыться для туристов из других стран с июня.

Об этом в среду сказал министр туризма Фернандо Вальдес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По его словам, пилотный проект допуска туристов состоится в мае с тем, чтобы Испания была готова принять путешественников в июне.

Вальдес, выступая на туристической конференции в Мексике, сказал, что его страна "в июне будет готова сообщить всем путешественникам со всего мира, что вы можете нас посетить".

Однако он подчеркнул, что любая схема допуска туристов из неевропейских стран будет зависеть от "цифрового зеленого сертификата" ЕС. Вальдес отметил, что "это не волшебная палочка".

ЕС работает над запуском "цифрового зеленого сертификата" до летних каникул. Он должен распространяться на всех, кто был вакцинирован против коронавируса, имеет отрицательный тест или недавно переболел.

Ключом к цифровому сертификату ЕС будет QR-код, содержащий личные данные, и Еврокомиссия заявляет, что он будет безопасным и надежным. Она работает с Всемирной организацией здравоохранения, чтобы гарантировать признание сертификата за пределами Европы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе заявила, что Европейский Союз в течение лета откроется для въезда для туристов, привитых вакцинами от коронавируса, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Фон дер Ляйен не стала называть конкретных дат, когда именно могут восстановиться туристические поездки, или подробности того, как это будет происходить. Но ее комментарии - это утверждение высокого уровня о том, что действующие ограничения на поездки должны быть изменены на основании сертификатов о прививках.

Европейская правда