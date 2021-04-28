Минэнерго обновил прогнозный энергобаланс страны - чего ожидать в этом году

Министерство энергетики обновило прогнозный баланс электроэнергии на 2021 год - ожидают производства на 4,9% больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, документ на сайте Минэнерго.

Предыдущий вариант документа был утвержден в ноябре в прошлом - тогда ожидали роста производства электроэнергии на 1,5%. Сейчас в 2021 году планируют произвести 156,1 млрд кВт-ч, или на 4,9% больше фактического объем 2020 года.

Также ведомство ожидает высшего потребления электроэнергии на уровне 150,7 млрд кВт-ч, или + 4,4% против потребления 2020 года. По предварительному прогнозу показатель превышал факт прошлого года на 0,5%.

Увеличивать производство планируют благодаря ресурсу атомных и гидроэлектростанций. Так, генерация АЭС прогнозируемо вырастет до 81,4 млрд кВт-ч, или на 6,7%. На ГЭС - до 7,4 млрд кВт-ч, или на 23% более факта 2020 года.

"Увеличение прогнозных объемов производства на АЭС предусмотрено за счет ожидаемого роста спроса на электрическую энергию и проведенной оптимизации графиков ремонтов основного оборудования энергогенерирующих компаний", - добавили в Минэнерго.

В ведомстве говорят, что оптимизация позволит увеличить мощность "Энергоатома" в энергодефицитный период и максимально привлечь энергоблоки АЭС к работе во время прохождения осенне-зимнего периода 2021/2022 года.

Относительно показателей 2020 не изменился прогноз для ТЭС и ТЭЦ - 52,4 млрд кВт-час. В то же время, предыдущий прогноз Минэнерго предусматривал производство 54 млрд кВт-ч тепловой генерацией в 2021 году.

Роста ожидают также от "зеленой" энергетики. Производство электроэнергии из возобновляемых источников прогнозируется на уровне 12 млрд кВт-ч, что на 8% больше фактического уровня 2020 года. По предварительному прогнозу предполагалось 13,4 млрд кВт-час.

С мая не планируется импорта электроэнергии из России и Беларуси. В феврале-марте Украина импортировала из первой 101 млн кВт-ч из-за недостатка в энергосистеме, из Беларуси импорт составил 507 млн кВт-ч за январь-апрель. Экспорт в данные страны не планируется.

Из стран Восточной Европы планируется импортировать 1 млрд кВт-ч электроэнергии, экспортировать - 4,6 млрд кВт-час.

Экономическая правда