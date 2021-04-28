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Услуга открытия ФЛП в онлайн-режиме станет быстрее и проще – Шмыгаль

Среда, 28 апреля 2021, 14:45
 

Кабмин вводит экспериментальный проект, который позволит получать регистрационные услуги по созданию ФЛП без участия госрегистратора.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Приоритетное направление деятельности нашего правительства - это продолжение цифровизации. И Министерство цифровой трансформации продолжает важную работу по уменьшению бюрократии, в частности, путем внедрения удобных, быстрых и качественных госуслуг.

Это касается, например, услуги по открытию ФЛП в онлайн-режиме, которой уже воспользовались более 300 тыс украинцев. Сегодня мы рассмотрим проект, который позволит еще больше минимизировать роль человеческого фактора в получении соответствующей услуги, а, следовательно, ее ускорить", - заявил Шмыгаль, открывая заседание.

По его словам, предлагается ввести экспериментальный проект, "который позволит получать регистрационные услуги по созданию ФЛП без участия государственного регистратора".

"Механизм направлен на уменьшение административной нагрузки и имеет ряд преимуществ: устранение коррупционной составляющей и субъективного фактора при государственной регистрации в органах государственной власти", - добавил глава правительства.

"Постановлением правительства определено, что в течение двух лет будет проводиться экспериментальный проект по осуществлению государственной регистрации физического лица предпринимателем в автоматическом режиме без участия госрегистратора.

То есть, лицо авторизуется и подает заявку об открытии ФЛП через портал Дія. После этого эта заявка передается в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для проведения госрегистрации ФЛП. То есть, вся проверка данных будет проходить в реестрах без участия людей", - пояснил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, такой механизм направлен на уменьшение административной нагрузки, что, в свою очередь, предоставит ряд положительных преимуществ:

  • уменьшится время на получение такой услуги, поскольку не будет необходимости лишний раз обращаться в государственные органы;
  • будут устранен субъективный фактор при государственной регистрации и, как следствие, уменьшится количество необоснованных отказов в государственной регистрации;
  • сократится продолжительность регистрационной процедуры;
  • будут устранены коррупционные составляющие, которые могут возникать при обращении в государственные органы для предоставления такой услуги в обычном режиме;
  • уменьшатся очереди и количество человек, которые физически посещают субъекты предоставления админуслуг.

Экономическая правда

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Шмыгаль ФЛП Кабмин

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