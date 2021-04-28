Услуга открытия ФЛП в онлайн-режиме станет быстрее и проще – Шмыгаль
Кабмин вводит экспериментальный проект, который позволит получать регистрационные услуги по созданию ФЛП без участия госрегистратора.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Приоритетное направление деятельности нашего правительства - это продолжение цифровизации. И Министерство цифровой трансформации продолжает важную работу по уменьшению бюрократии, в частности, путем внедрения удобных, быстрых и качественных госуслуг.
Это касается, например, услуги по открытию ФЛП в онлайн-режиме, которой уже воспользовались более 300 тыс украинцев. Сегодня мы рассмотрим проект, который позволит еще больше минимизировать роль человеческого фактора в получении соответствующей услуги, а, следовательно, ее ускорить", - заявил Шмыгаль, открывая заседание.
По его словам, предлагается ввести экспериментальный проект, "который позволит получать регистрационные услуги по созданию ФЛП без участия государственного регистратора".
"Механизм направлен на уменьшение административной нагрузки и имеет ряд преимуществ: устранение коррупционной составляющей и субъективного фактора при государственной регистрации в органах государственной власти", - добавил глава правительства.
"Постановлением правительства определено, что в течение двух лет будет проводиться экспериментальный проект по осуществлению государственной регистрации физического лица предпринимателем в автоматическом режиме без участия госрегистратора.
То есть, лицо авторизуется и подает заявку об открытии ФЛП через портал Дія. После этого эта заявка передается в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для проведения госрегистрации ФЛП. То есть, вся проверка данных будет проходить в реестрах без участия людей", - пояснил министр юстиции Денис Малюська.
По его словам, такой механизм направлен на уменьшение административной нагрузки, что, в свою очередь, предоставит ряд положительных преимуществ:
- уменьшится время на получение такой услуги, поскольку не будет необходимости лишний раз обращаться в государственные органы;
- будут устранен субъективный фактор при государственной регистрации и, как следствие, уменьшится количество необоснованных отказов в государственной регистрации;
- сократится продолжительность регистрационной процедуры;
- будут устранены коррупционные составляющие, которые могут возникать при обращении в государственные органы для предоставления такой услуги в обычном режиме;
- уменьшатся очереди и количество человек, которые физически посещают субъекты предоставления админуслуг.
Экономическая правда
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