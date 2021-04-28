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100 миллионов долларов кредита от МБРР: малый и средний бизнес получат допфинансирование

Среда, 28 апреля 2021, 12:40
 

Украинская делегация провела переговоры с МБРР относительно заключения гарантийного соглашения - малые и средние предприятия-экспортеры получат дополнительное финансирование для преодоления последствий коронакризиса.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что переговоры завершились 26 апреля.

"Воспользоваться такими финансовыми возможностями смогут малые и средние предприятия-экспортеры, а также компании, которые привлечены к внутреннем поставкам и которые реализуют экспортно-ориентированным предприятиям не менее 50% своей продукции и понесли определенные материальные убытки во время кризиса, вызванного COVID-19", - говорится в сообщении.

"Представители Министерства финансов отметили, что такая финансовая поддержка МСП является одним из приоритетных направлений сотрудничества с международными финансовыми организациями, которое позволит предоставить экспортноориентированным МСП необходимую сегодня финансовую помощь, обеспечит инвестиции в их развитие и позволит сохранить рабочие места, а также создать предпосылки для активизации инвестиционной деятельности", - добавили в ведомстве.

Напомним:

В рамках новой кредитной программы МБРР малый и средний бизнес сможет получить льготное кредитование на общую сумму 100 млн долл - 19 апреля Кабмин принял постановление о реализации этого инвестпроекта.

Экономическая правда

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Минфин кредит бизнес

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