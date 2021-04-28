Украине грозит конфликт с ЕС из-за семян подсолнечника

Между Украиной и ЕС может возникнуть новый торговый конфликт из-за предлагаемого правительством временного запрета экспорта семян подсолнечника.

Об этом говорится в статье Подсолнечник без права на выезд: получит ли Украина новую проблему в отношениях с ЕС.

В частности, проект правительственного постановления предлагает полностью запретить экспорт семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября этого года.

"Рост цен на масло подсолнечное стал следствием существенного роста цен на семена подсолнечника, составляющая которого достигает 85% от стоимости производства масла... В результате климатических особенностей выращивания подсолнечника наличие сырья на перерабатывающих масличных предприятиях на начало маркетингового периода (сентябрь 2020 года) составляло лишь 36,9 % от имеющегося объема предыдущего маркетингового периода, а внутренние закупочные цены только за две недели сентября 2020 года выросли на 30%", - говорится в пояснительной записке.

Эту проблему в правительстве надеются решить, запретив экспорт необработанного сырья, на которую сейчас высокий спрос за рубежом.

Отмечается, однако, что такой шаг может вызвать и очередное обострение отношений с Брюсселем.

"Введенный запрет - прямое нарушение ст. 35 Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, в которой стороны обязались воздержаться от создания ограничений в двусторонней торговле", - говорится в статье.

"Соглашение об ассоциации прямо запрещает введение запретов на экспорт. Конечно, есть исключения - вопросы экологии или безопасности жизни или здоровья граждан, однако это явно не тот случай, даже несмотря на то, что в правительстве ссылаются на "ковидный" закон", - отмечает руководитель практики международной торговли юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Елена Омельченко.

Пока неизвестно, пойдет ЕС на обострение, особенно учитывая то, что ограничительная мера будет введена менее чем на четыре с половиной месяца.

Европейская правда