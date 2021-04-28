В правительстве будет кадровая перестановка – Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что есть планы заменить в правительстве одного министра.

Источник: Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра - это будет кандидатура на министра энергетики (Германа Галущенко - УП). Но обсуждается вопрос о замене одного министра".

Детали: На вопрос, о ком идет речь, Стефанчук ответил, что не может сказать.

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Напомним: На заседании в среду комитет ВР рассмотритназначение министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко.