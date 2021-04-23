Авиакомпания ОАЭ выплатила Украине 3,7 миллиона за полеты вблизи Крыма

Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов из-за судебного иска оплатила Украине 3,7 миллиона гривен за то, что ее самолеты летали над Симферопольским районом оккупированного Крыма, – это возмещение за пользование воздушным пространством Украины.

Источник: прокуратура Автономной республики Крым и города Севастополя

Детали: Прокуратура АРК вела досудебное расследование фактов нарушения правил международных полетов (ст. 334 УК) и подала в Хозяйственный суд Киевской области исковое заявление в интересах государства в лице Министерства инфраструктуры к авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов о взыскании задолженности в сумме 3 719 843 гривен .

Воздушные суда этой авиакомпании летали в Симферопольском районе полетной информации, который включает воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине международными договорами.

При этом авиакомпания не оплатила аэронавигационные сборы за пользование воздушным пространством Украины, установленные в соответствии с законодательством Украины, нормами ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и правилами Евроконтроля.

При рассмотрении хозяйственным судом искового заявления "указанной авиакомпанией добровольно уплачена указанная задолженность в полном объеме", информирует прокуратура.

Прокуратура АРК отмечает, что на рассмотрении Хозяйственного суда Киевской области находится еще 4 исковых заявления к иностранным авиакомпаниям о взыскании задолженности за предоставленные аэронавигационные услуги на общую сумму более 1 млн гривен.

Украинская правда