На ремонте дорог Киевщины разворовали 2,6 миллиона: подозрение получил гражданин РФ

Правоохранители сообщили о подозрении подрядчику в завладении 2,6 млн гривен на капитальном ремонте дорог в Киевской области.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По версии следствия, подрядная организация, согласно договору, заключенному с одним из сельских советов Киевской области, выполняла работы по капитальному ремонт дорог.

При этом руководитель подрядного предприятия, 56-летний гражданин Российской Федерации, отметил в актах выполненных работ недостоверные сведения об объеме и качестве выполненных работ.

В дальнейшем на основании указанных документов предприятие незаконно завладело бюджетными средствами в сумме более 2,6 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.