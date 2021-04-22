Силовики разоблачили главу правления банка в фальсификации отчетов для НБУ

Правоохранители разоблачили председателя правления и главного бухгалтера одного из банков на фальсификации финансовой документации при подаче отчетностей в Национальный банк.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура, информированный собеседник УП в правоохранительных органах.

Детали: По данным следствия, вышеуказанные лица подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования.

В частности неоднократно в течение 2018 - 2020 годов, точно зная, что целостный имущественный комплекс производства по переработке сои, который расположен в Херсонской области, не принадлежит финансовому учреждению, подозреваемые отмечали его наличие в активах банка.

Балансовая стоимость комплекса определена в 277 млн грн, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн грн рефинансирования и 50 млн кредита "овернайт" для поддержания ликвидности.

Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждение введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Точный размер нанесенного государству ущерба устанавливается в дальнейшем досудебном расследовании.

Сейчас председателю правления и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины. То есть по факту фальсификации финансовых документов банковского учреждения, по предварительному сговору группой лиц.

Продолжается досудебное расследование.

Дополнительно: Силовики традиционно не называют банковское учреждение, чьим сотрудникам предъявлено подозрение, но по данным источника "Украинской правды" речь идет о "Мисто Банке".

Украинская правда