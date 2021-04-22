Ради туризма: Шмыгаль хочет больше рейсов с Турцией и не только

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание по развитию двустороннего сотрудничества с Турцией и призвал выработать пути активизации туризма, в частности расширить морское и авиационное сообщение с этой страной.

Источник: пресс-служба Кабинета министров

Прямая речь Шмыгаля: "Украинцы входят в список многочисленных туристов в Турции, и география их отдыха постоянно расширяется. Поэтому мы должны рассмотреть возможность расширения сообщения, в том числе организовать дополнительные рейсы для популярных маршрутов на выходные, а также открыть сообщение с новыми городами".

Детали: Украинский премьер сказал также, что следует разработать благоприятные условия для привлечения туристов из Турции в Украину. По его словам, "кроме крупных городов, стоит рассмотреть возможность развития направлений в санаторные курорты, которые будут интересны для путешествий всей семьей".

Посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига добавил, что для туристов из Турции могут быть интересны выдающиеся украинские города Каменец-Подольский, Хотин и прочие.

Также участники совещания обсудили возможность взаимного признания между Украиной и Турцией будущих сертификатов здоровья, которые разрабатываются в Европейском Союзе.

По итогам совещания Шмыгаль поручил проработать вопрос возможности увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией и рассмотреть пути упрощения системы посещения Украины вакцинированными гражданами Турции.

В совещании 22 апреля, кроме премьера и посла, приняли участие министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, представители Министерства иностранных дел, Министерства инфраструктуры, Министерства цифровой трансформации и другие.

Этому предшествовало: 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Турции.

Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня якобы из-за коронавируса.

Украинская правда