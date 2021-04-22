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"Укрзализныця" восстанавливает сообщение с Буковиной

Четверг, 22 апреля 2021, 09:00
 

С 22 апреля восстанавливается железнодорожное сообщение с Черновицкой областью, поскольку регион больше не находится в "красной" зоне.

Источник: сообщение "Укрзализныци"

Дословно: "Укрзализныця с 00:01 22 апреля 2021 оперативно восстанавливает полноценное курсирования поездов дальнего следования в Черновицкой области. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому в регионе отменяется красный уровень эпидемической опасности".

Детали: Речь идет о таких поездах:

  • №7 / 8 Киев-Черновцы-Киев;
  • №117 / 118 Киев-Черновцы-Киев;
  • №135 / 136 Одесса-Черновцы-Одесса;
  • №357 / 358 Киев-Рахов-Киев.

Пассажиры уже могут приобрести билеты на указанные поезда.

Что предшествовало: С 22 апреля Черновицкая область переходит в "желтый" уровень эпидемической опасности.

Украинская правда

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Укрзализныця карантин

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