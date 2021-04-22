Фильмы для незрячих людей: SWEET.TV присоединился к проекту "Доступное кино"

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV начал сотрудничество с агентством "Доступное Кино", которое работает в рамках общественной организации "Борьба за права".

Цель сотрудничества — чтобы качественных, легальных, доступных для незрячих людей фильмов на украинском языке становилось больше.

Теперь в онлайн-кинотеатре SWEET.TV незрячие люди и люди с нарушением зрения могут посмотреть кино со звукоописанием: "Цена правды", "Мои мысли тихие", "Донбасс", "Приключения S Николая", "Миф", "Забытые", а также несколько других картин.

Эти и другие фильмы стали доступными при поддержке Украинского культурного фонда, Дома Европы и фонда Здоровье Будущего.

По приблизительным подсчетам, около миллиона украинцев и украинок имеют нарушения зрения или слуха и требуют доступные форматы для просмотра кино.

Отныне SWEET.TV становится платформой, на которой незрячие зрители и зрительницы могут легально смотреть качественное и доступное кино на украинском языке, не покидая при этом комфорт собственных домов.

"Смотреть кино — это не привилегия, а неотъемлемое право каждого человека. Мы были поражены, когда узнали, что так много украинцев и украинок этого права лишены. Именно поэтому мы проявили инициативу присоединиться к проекту. Создание звукоописаний — интересная и очень важная работа, которая делает мир вокруг доступным. Мы хотим, чтобы каждый украинец и украинка могли смотреть фильмы так, как будет удобно именно ему или ей. Для нас сотрудничество с агентством "Доступное кино" — важный шаг к достижению этой цели", — отмечает директор по маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

"Важным фактором, повлиявшим на начало сотрудничества, стало то, что SWEET.TV имеет прямые контракты с правообладателями голливудских фильмов. А также предоставляет возможность работать с качественным украиноязычным контентом, что очень интересно и актуально для незрячих зрителей", — делится Виктория Лучка, соучредитель агентства "Доступное кино".

Для того, чтобы незрячий человек мог просматривать фильмы, необходимо создать звукоописание.

Звукоописание (аудиодескрипция) — это доступный формат, предполагающий закадровую, специально созданную звуковую дорожку с описанием визуальной части фильма для людей с нарушением зрения, незрячих людей, и людей с другими видами инвалидности.

В сумме с оригинальной аудиодорожкой фильма, незрячий человек может в полной мере воспринимать информацию.

"Чтобы создать звукоописание к фильму, прежде всего нужно определить временные рамки между диалогами и важными звуками, в которых разместится описание. Далее мы создаем текст, после чего обрабатываем его с незрячими консультантами. Финальным этапом становится запись аудиодорожки и монтаж, — отмечает Виктория Лучка, — самая сложная задача — написать хороший текст. Он должен качественно описывать то, что происходит на экране, чтобы незрячий человек мог легко представить картинку".

В рамках проекта было организовано бесплатный просмотр доступных фильмов в специализированных библиотеках и школах для всех желающих незрячих людей.

В частности были приглашены дети из интернатов и детских домов, которые имеют нарушения зрения.

Полный список фильмов, доступных для людей с нарушением зрения, можно узнать по ссылке.

Для новых абонентов в SWEET.TV действует специальное предложение, которое открывает бесплатный доступ ко всем функциям сервиса на 7 дней.