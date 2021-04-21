Morgan Stanley рекомендует покупать ВВП-варранты Украины

Аналитики Morgan Stanley предлагают использовать недавнее падение стоимости ВВП-варрантов Украины для покупки этих инструментов, так как их справедливая стоимость существенно выше и составляет около 145%.

Об этом говорится в отчете банка, передает "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, котировки ВВП-варрантов на вечер 20 апреля составляли 102,4%.

Авторы отчета отмечают, что второй квартал этого года принесет первую выплату по этим бумагам и может показать двузначные темпы роста экономики.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, в зависимости от результатов экономического роста в 2021 и 2022 годах существует значительный, до 30 процентных пунктов, потенциал роста цены ВВП-варрантов Украины.

В отчете указывается, что более привлекательными в последние недели стали выглядеть и украинские еврооблигации, хотя геополитическая неопределенность пока не позволяет занять по ним четкую позицию. Спреды могут вырасти еще вдвое.

Аналитики добавляют, что ОВГЗ сейчас выглядят не так привлекательно, как еврооблигации, их реальная доходность невысока, и следует ждать более дешевой их оценки.

На прошлой неделе в кредитной стратегии по Украине Morgan Stanley, объясняя свою осторожную позицию по еврооблигациям страны, указывал также на медленное продвижение реформ и задержку с траншем МВФ, COVID-19, а также в целом на риски по развивающимся рынкам.

В то же время аналитики отмечали лучшие, чем ожидалось, результаты 2020 года и благоприятный макроэкономический фон на 2021 год с небольшим дефицитом текущего счета.

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Напоминаем:

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму 3,2 млрд долларов (20% объема реструктуризации) и не являются частью госдолга страны.

Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше 125,4 млрд долларов, то выплат по бумагам не будет.

В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%.

Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами внутри страны.

Украина в августе 2020 года объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 11% своих ВВП-варрантов для уменьшения выплат по ним в будущем.

Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их частичного выкупа оцениваются в 40 млн долларов, средства для них уже предусмотрены в госбюджете.