Официальный курс на 5 апреля: гривня ослабла к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 5 апреля на уровне 27,96 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,84 грн (на 2 апреля - 32,70 гривни).

Напоминаем:

2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни.

2 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,04 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 2 апреля на уровне 27,83 гривни.

1 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,86 гривни.

1 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.

Экономическая правда