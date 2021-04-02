НБУ на этой неделе продал на межбанке 50 миллионов долларов
Регулятор в течение недели 29 марта - 2 апреля продал на межбанковском валютном рынке 50 миллионов долларов.
Об этом говорится в данных Нацбанка.
Весь объем средств регулятор продал по единому курсу.
В то же время, операций по покупке валюты регулятор не совершал.
На прошлой неделе (22-26 марта) регулятор не совершал операций по продаже и покупке валюты.
Всего с начала года НБУ приобрел 290,5 млн долларов валюты на межбанке, а продал - 70 млн долларов.
Напоминаем:
На прошлой неделе (15-19 марта) регулятор на межбанке выкупил 30,5 млн долларов, в то же время операций по продаже не совершал.
Национальный банк в период с 9 по 12 марта не осуществлял операций по покупке или продаже на межбанковском валютном рынке.
Нацбанк на этой неделе (1-5 марта) на межбанке выкупил 20 млн долларов, при этом не продавая валюту.
Нацбанк в период с 8 по 12 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов.
Экономическая правда
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