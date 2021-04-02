НБУ приостановил лицензии семи страховщикам

Нацбанк временно остановил лицензии семи страховых компаний из-за неподачи отчетности за 9 месяцев 2020 года, они потеряли право заключать новые договоры до устранения нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Лицензии приостановили следующим компаниям: ОАО "СК" АФИНА-АВТО ", ЗАО" СК "ВЕЛС", ОДО "СК" МЕГА ПОЛИС ", ОДО" СК "Доминанта", ЗАО "СК" БИЗНЕС СТРАХОВАНИЕ ", ОДО" СК "ЧЕСНО- СТРАХОВАНИЕ ", ОДО" СК "ГЕРМЕС".

По этим страховщикам Национальный банк в начале марта составил акты о правонарушениях за непредставление (неполное представление) отчетности за 9 месяцев 2020 года.

Страховщики имеют право в течение семи дней предоставить возражения / объяснения относительно совершенных нарушений, чего выполнено не было.

"По состоянию на 2.04.2020 года страховщики не подали в Национальный банк отчетность за 9 месяцев 2020 года, то есть нарушения, зафиксированные в актах, не устранены", - отмечают в НБУ.

Отмечается, что за исключением одной компании все остальные не подали отчетность также за первое полугодие 2020 года, то есть ни разу не отчитывались в НБУ.

"Кроме того, из семи упомянутых страховщиков три компании были нарушителями обязательных нормативов платежеспособности и достаточности капитала на последнюю дату, на которую они отчитались", - добавили в НБУ.

С 3 апреля и до прекращению нарушений страховые компании теряют право заключать новые договоры страхования и договора страхования, увеличивать обязательства по ранее заключенным договорам страхования. Устранить нарушения можно в течение месяца, до 5 мая.

Экономическая правда