Мэр Киева о поддержке бизнеса: Это ответственность центральной власти

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поддержка бизнес во время карантина - это, в первую очередь, ответственность центральной власти.

Об этом он сказал в эфире программы "Радио Свобода" - "Свобода LIVE".

"Я хотел бы, чтобы мы не в популизме работали. Вообще поддержка бизнеса, по опыту разных стран, - это, в первую очередь, ответственность центральной власти. Переводить такой груз на местные власти ... это нечестно, несправедливо", - подчеркнул Кличко.

По его словам, во многих зарубежных странах выплаты бизнеса во время карантина осуществляет правительство.

"Мы будем делать все. Согласно нашим возможностям и возможностям нашего бюджета, для того, чтобы поддержать бизнес. Это крайне важно", - добавил он.

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Три орешка от Зеленского: как президент предлагает спасать украинский бизнес

Напоминаем:

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о финансовой поддержке застрахованных лиц, пострадавших от карантиннных ограничений - закон направлен на подпись президенту.

Согласно закону, выплаты должны быть профинансированы за счет средств госбюджета в размере 8 тысяч гривен.

Кроме того, наемные работники и ФОПы могут рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.

Верховная Рада на заседании 30 марта поддержала за основу и в целом президентский законопроект №5300, которым предлагается выплатить 8000 гривен поддержки для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.

Премьер Денис Шмыгаль поручил Минэкономики разработать в течение недели необходимые документы, чтобы в начале апреля люди могли подавать заявки на получение госпомощи через "Дию".

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект № 5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц, пострадавших вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Государство готово выплатить ФОПам и работникам, что пострадают в результате карантина в красных зонах, по 8 тыс грн.

Премьер Денис Шмыгаль поручил министрам разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности.