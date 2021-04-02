На подпись Зеленскому передали закон о закупках "пакетов малыша"

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект №№5064, которым устанавливает стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов и предусматривает возможность определять конечную цену в результате аукциона.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

"С целью осуществления более эффективной процедуры бюджетного финансирования и снижения расходов из госбюджета законопроектом предлагается установить стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов и определять конечную цену в результате аукциона", - говорится в пояснительной записке.

"В результате мы получим снижение расходов из госбюджета с целью реализации закупки товаров для комплектования одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" через систему Prozorro. Электронный аукцион будет вести к понижению конечной цены, однако это не будет иметь никакого негативного влияния на качество товаров", - заявили авторы законопроекта.

Закон предлагает определить органы социальной защиты населения по месту жительства родителей учреждениями, которые назначают и осуществляют выплату/выдачу государственной помощи в связи с беременностью и родами.

"Этот закон о следующем - первый раз "пакет малыша" будет закупаться через систему Prozorro. Конечная стоимость "пакетов малыша" будет определена именно на аукционе. Не от прожиточного минимума, а именно аукцион определит конечную стоимость.

Упадет качество "пакете малыша"? Нет, потому что это будет прописано в технических условиях", - пояснил нардеп Андрей Мотовиловец.

"Почему Prozorro? До этого закупала "пакет малыша" международная организация ЮНОПС. Мы благодарны им за закупки, но в дальнейшем средства налогоплательщиков мы хотим использовать подотчетно и прозрачно", - добавил он.

"Пакеты малыша" ранее покупали через Prozzoro, однако из-за проблем с закупками Рада приняла закон, чтобы покупать их через Управление ООН (ЮНОПС).

Напомним:

30 марта Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5064, которым предлагается установить стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет и определять конечную цену в результате аукциона.

Экономическая правда