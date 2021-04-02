Эксперимент: В Кабмине хотят выдавать 10 самых популярных лицензий через "Дію"

В правительстве планируют запустить в экспериментальном режиме лицензирование в электронной форме через "Дію" - эксперимент должен продолжаться с 1 мая 2021 по 31 декабря 2023 года.

Об этом говорится в проекте постановления "О реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы разрешительных документов", который опубликовали на сайте Минэкономики на 1 апреля.

В объяснительной записке отмечается, что процедуры предоставления административных и других услуг в сфере лицензирования требуют перевода в электронную форму для "построения более прозрачных взаимоотношений между предпринимателями и государством".

Согласно документу, для участия в экспериментальном проекте отобрали 10 наиболее распространенных лицензий:

посредничество в трудоустройстве за рубежом; розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин); розничная торговля табачными изделиями; розничная торговля горючим; хранения горючего; туроператорская деятельность; хозяйственная деятельность по ветеринарной практике; хозяйственная деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; хозяйственная деятельность в сфере дошкольного образования; хозяйственная деятельность по медицинской практике.

При этом, получение указанных выше лицензий в электронной форме предполагается как альтернатива подачи документов в бумажном виде.

В правительстве добавляют, что принятие такого проекта постановления обеспечит:

упрощение ведения хозяйственной деятельности для около 200 тыс субъектов хозяйствования ежегодно;

сокращение сроков предоставления административных услуг;

повышение качества предоставления административных и других услуг в сфере лицензирования;

снижение коррупционных рисков при предоставлении административных и других услуг в сфере лицензирования;

обеспечение публичности предоставления административных и других услуг в сфере лицензирования;

реализацию положений части 7 статьи 9 ЗУ "Об административных услугах", согласно которым субъект предоставления государственной услуги не может требовать от субъекта обращения документы или информацию, которые находятся во владении субъекта предоставления административных услуг или во владении государственных органов, органов власти субъектов АР Крым, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений или организаций, относящихся к сфере их управления.

"Проект постановления предусматривается реализовать в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете в соответствующем году на финансирование органов власти и мер по цифровизации государственных услуг, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством", - говорится в пояснительной записке.

Экономическая правда