МХП построит первый вуглецевонейтральний завод с лидером биоэтанольной отрасли США (укр)

В Києві відбулась важлива подія на шляху до вуглецевої нейтральності агроіндустріального холдингу МХП - підписання Меморандуму між МХП та американською компанією Marquis Energy.

В рамках співпраці планується будівництво в Україні першого вуглецевонейтрального заводу з виробництва високопротеїнових кормів, олії, зрідженої вуглекислоти харчової якості та біоетанолу. Промисловий об’єкт буде здійснювати глибоку переробку 500 000 тон кукурудзи щорічно у продукцію з високою доданою вартістю.

Підхід МХП в реалізації проекту повністю відповідає принципам моделі циркулярної економіки, і передбачає, що всі енергетичні ресурси для роботи заводу будуть вироблятися з відновлюваних джерел та відходів, відповідаючи умовам RED II та Директив ЄС. Також завод буде мати високий рівень енергоефективності.

Завод буде використовувати інноваційну технологію Marquis Energy з глибокої переробки кукурудзи, що дозволяє виробляти продукцію без використання ГМО та антибіотиків. Продукція буде чистою, якісною та дружньою для довкілля.

Marquis Energy - це американська компанія, що заснована в 2005 році і сьогодні є одним з глобальних лідерів з виробництва біопалива та кормів. В 2015 році компанія запустила найбільший у США завод з виробництва етанолу, потужність якого сягає понад 1 млн галонів етанолу на день. Це також перший у Сполучених Штатах подібний завод, що пройшов сертифікацію ISCC (The International Sustainability and Carbon Certification), яка відповідає вимогам новій Директиви ЄС з відновлюваної енергетики (RED II). Також Marquis Energy приділяє серйозну увагу інвестиціям в сталі технології.

МХП в партнерстві Marquis Energy має мету стати глобальним лідером з виробництва кормів та біопалива.

Європейський вектор розвитку компанії МХП та української економіки в цілому неможливий без дотримання умов кліматичних вимог ЄС, принципи яких лежать в основі функціонування майбутнього заводу.

Голова правління МХП Юрій Косюк зазначив: "Наш інноваційний проект з Marquis Energy – це важливий інструмент для досягнення МХП вуглецевої нейтральності до 2030 року та суттєвого скорочення екологічного сліду в готовій продукції в рамках кулінарної трансформації. Якісні товари можна і потрібно виробляти без шкоди довкіллю, що і робить компанія МХП. Наша співпраця – це приклад синергетичної співпраці двох лідерів галузей для досягнення найкращих екоінноваційних стандартів".

Реалізація спільного проекту будівництва заводу дасть якісно новий імпульс ділової співпраці України та США.