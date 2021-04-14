SoftServe: Необходимость изучать новые онлайн-инструменты — среди вызовов дистанционного образования (укр)

У SoftServe провели комплексне опитування серед студентів та викладачів університетів, щоб виявити їхній досвід трансформації освітнього процесу в онлайн формат, зрозуміти найбільші прогалини та те, як технологічні компанії можуть допомогти їх вирішити.

Опитування проводили у листопаді-грудні 2020 року, в ньому взяли участь студентів та викладачів з Києва, Львова, Харкова, Чернівців, Івано-Франківська, Дніпра, Рівного.

За його результатами, лише 43% викладачів вважають, що онлайн-освіта дає більше можливостей для викладання навчальних матеріалів, ніж офлайн-формат. Найпопулярнішими інструментами для онлайн-навчання є Zoom, Google Meets та Microsoft Teams. Викладачі тримають зв’язок зі студентами через електронну пошту, платформу для онлайн-навчання Moodle та соціальні мережі.

Водночас, потребу освоювати нові інструменти та адаптувати під них навчальні матеріали респонденти опитування виділяють серед основних викликів дистанційного навчання. Ще одним складним фактором, спільним і для викладачів, і для студентів, є залежність від технічних можливостей.

Серед них респонденти зазначають не лише повільний інтернет, але і застосування завеликої кількості несинхронізованих між собою онлайн-інструментів: для відео-дзвінків використовується одна платформа, для групових чатів – інша, а персональна переписка ведеться в месенджерах.

З упорядкуванням цього хаосу може допомогти використання повноцінного функціоналу сучасних онлан-платформ, серед яких Microsoft Teams, що є частиною платформи Office 365, доступної безкоштовно для всіх закладів освіти.

Тому SoftServe об’єднується з Microsoft Україна, щоб допомогти освітянам покращити якість онлайн-навчання. 20-29 квітня 2021 року компанії проведуть спільний інтенсив з ефективної організації взаємодії віддалених команд.

Для обох компаній практика організації дистанційної роботи лежить в основі ведення успішної діяльності, оскільки географія присутності включає офіси в різних містах і країнах. Внутрішні експерти мають досвід застосування різних практик та інструментів, яким ділитимуться протягом івенту.

Спікери навчатимуть дієвим підходам організації роботи віддалених команд, основам тайм-менеджменту для комфортного study-life balance та використанню повного потенціалу сучасних онлайн-інструментів.

Участь – безкоштовна, реєстрація доступна за посиланням.